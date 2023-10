Assalto dopo la gara dei tifosi dello Sciacca: feriti due ultras della Folgore Castelvetrano

Gli scontri fra tifosi dello Sciacca e della Folgore (foto Castelvetranonews)

Due ultras della Folgore di Castelvetrano sono ricoverati in ospedale, perché feriti dopo uno scontro con gli ultras dello Sciacca, ieri (domenica 22 ottobre), alla fine della partita del campionato di Eccellenza fra le due squadre.

Un gruppo di tifosi saccensi ha aggredito i due ultras locali dopo lo scoppio di un petardo. L’aggressione è avvenuta fuori dallo stadio, al termine della gara. Gli agenti del commissariato di Castelvetrano hanno fermato due tifosi dello Sciacca, che sarebbero i responsabili dell’aggressione. «Abbiamo assistito a uno spettacolo vergognoso e certamente diseducativo - ha detto il vicepresidente della Folgore, Margherita Barraco - e ci aspettiamo delle scuse ufficiali da parte della società ospite».

La società, la Asd Folgore Calcio Castelvetrano, in un post social «esprime solidarietà ai tifosi rossoneri vittime di aggressione, avvenuta al termine della gara, in compagnia delle mogli e dei loro figli. Aggressione sotto gli occhi delle forze dell’ordine che ha portato allo stato di fermo di alcuni ultras saccensi. Purtroppo la bella giornata di sport è stata rovinata da indegni delinquenti». E qualche ora dopo la società ha dato la notizia che «i ragazzi aggrediti fortunatamente sono fuori pericolo di vita».

In effetti, il brutto episodio ha macchiato una gara agonisticamente valida, giocata da due squadre che volevano entrambe vincere. La partita è finita 2-2. Si rammarica la Folgore, che in vantaggio di due reti si è fatta riprendere da un rigore contestato per minuti dai locali e poi nel recupero da un gol di testa in mischia dell’ex Sekan. La partita si è giocata di fronte a una imponente cornice di pubblico e con molti tifosi arrivati da Sciacca.