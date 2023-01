Si schianta col suo scooter a Petrosino, quindicenne grave dopo un incidente

Un ragazzo di 15 anni, F.M. le iniziali, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Petrosino la scorsa notte. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, il giovane, per causa ancora da accertare, si sarebbe schiantato mentre era in sella al suo scooter contro un palo della luce. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Marsala: è in prognosi riservata. Indagini per stabilire le cause del sinistro.

Sempre nella notte terribile incidente ha spezzato una giovane vita in provincia di Messina. Un ragazzo di 23 anni, Vincenzo Parlavecchio, di Graniti, è morto la scorsa notte sulla strada statale 185 di Sella Mandrazzi, che da Giardini Naxos collega la valle dell'Alcantara con il versante tirrenico della provincia di Messina. Intorno alle 2, la Fiat Panda su cui viaggiava insieme a un amico coetaneo è finita fuori strada e si è ribaltata. L'incidente è avvenuto al confine tra Francavilla di Sicilia e Motta Camastra.

Nonostante i soccorsi rapidi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Ferito l'altro ragazzo che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Taormina e i sanitari del 118.

I due ragazzi tornavano da Francavilla di Sicilia dove avevano trascorso la serata in un locale. Per cause in corso di accertamento, il conducente dell'auto, nei pressi di contrada Aranciara, ha perso il controllo del mezzo che ha concluso la sua corsa fuori dalla carreggiata ribaltandosi.

