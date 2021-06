Ripartiamoinsieme, una delegazione della Uil Trapani alla mobilitazione di sabato a Bari

Una delegazione della Uil di Trapani parteciperà domani a una delle tre manifestazioni nazionali organizzate da Cgil, Cisl e Uil nelle città di Bari, Torino e Firenze.

Si tratta di un percorso di mobilitazione iniziato un mese fa per rivendicare la proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre insieme a una riforma degli ammortizzatori sociali e a nuove politiche attive del lavoro.

La Uil Trapani sarà presente a Bari, dove interverrà il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri. “Il sindacato torna in piazza – afferma il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello – per mettere all’attenzione del Governo le priorità da affrontare, ovvero lavoro, sicurezza, fisco. Servono riforme strutturali e servono adesso per non lasciare indietro nessuno. Noi parteciperemo alla manifestazione per rappresentare i lavoratori di questo territorio, e chi un lavoro lo cerca”.

