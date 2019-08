Custonaci, al via lo slalom “Città Internazionale dei Marmi"

Cento piloti per la sedicesima edizione dello slalom “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”. La gara, organizzata con il patrocinio del Comune di Custonaci, si svolgerà domenica 1 settembre ed è valida per l’assegnazione della Coppa Aci Sport 5^ Zona e per il campionato siciliano slalom.

I gruppi più numerosi sono il gruppo N e il gruppo speciale slalom. Saranno invece quindici invece le vetture sport, nove nel gruppo E2SS, vale a dire le Formule, e sei nel gruppo E2 SC. Direttore di gara sarà il palermitano Marco Cascino. La prova si svolgerà in tre manche, su un percorso di 2500 metri che, dalla spiaggia di Cornino, conduce fino a Custonaci, con un dislivello di 186 metri, percorso su cui insistono undici barriere di rallentamento.

Sabato 31 agosto, dalle ore 15.30 alle ore 20.00, si svolgeranno a Cornino le verifiche tecniche e sportive, domenica 1 settembre, alle ore 9.00, al via la prima vettura. Nell’albo d’oro spiccano le cinque vittorie di Andrea Raiti di Buseto Palizzolo, del compaesano Giuseppe Castiglione, mentre più staccati il custonacese Alberto Santoro con tre vittorie, il busetano Giuseppe Gulotta con due e quindi il mazarese Girolamo Arresta, vincitore della prima edizione nel 2004.

Il record della prova, 107.32, appartiene a Giuseppe Castiglione che lo ha stabilito nella scorsa edizione.

