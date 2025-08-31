Un milionario braccato. Favignana gli dà la... caccia

L’isola delle Egadi che grazie alla sua forma è denominata la «Farfalla del Mediterraneo» e non perché c’è andata Belen, è su tutti i giornali perché, udite udite, sull’isola c’è stata una vincita milionaria. Cose da pazzi!

Un milione di euro. Questa la cifra vinta da un super fortunato giocatore a Favignana, che nella serata del 25 agosto ha centrato la cinquina vincente del «Million Day», il gioco a premi giornaliero che consente di vincere fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquanta.

La combinazione vincente è stata 9-13-29-44-49. Pensate che si tratta del 344° milionario da quando è stato introdotto questo gioco sul mercato. E siccome i siciliani non sono curiosi e ognuno si fa i fatti propri, tutti in cerca del fortunato milionario. Ma cu è? Come è successo? Ma dove? Immagino le discussioni nei bar e nelle case di Favignana!!

