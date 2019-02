Trapani, a Birgi arrivano sei nuove rotte in continuità territoriale

Sei nuove rotte in regime di continuità territoriale per l’aeroporto di Trapani. Le ha indicate Paolo Angius, presidente della Airgest, società di gestione dello scalo, nel corso di una riunione presso l’assessorato regionale alle Infrastrutture. Le nuove destinazioni sono Trieste, Napoli, Brindisi, Ancona, Parma e Perugia.

Alle rotte indicate per la continuità territoriale si aggiungono i voli di Ryanair da e verso Bergamo con quattro frequenze, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; Karlsruhe Baden-Baden, con due frequenze, il lunedì e il venerdì; Praga il martedì e il sabato e Francoforte Hann con frequenze il mercoledì e il sabato. Con Alitalia, invece, attualmente ci sono voli giornalieri per Roma Fiumicino e Milano Linate. Danish Air Transport vola quotidianamente per Pantelleria. Tra le rotte di prossima attivazione quella di Blu Air, a partire dal 15 giugno, da e verso Torino con quattro frequenze il martedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato, e quella Corendon (Charter), che dal 4 aprile porterà ad Amsterdam il giovedì e la domenica.

Alla riunione presso l’assessorato ha partecipato anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. "Con il finanziamento per la continuità territoriale - ha detto Tranchida - si amplia il potenziale delle tratte senza andare in contrasto con le 22 rotte turistiche ancora da assegnare a cura del Comune di Marsala. La continuità territoriale non è lo strumento più idoneo per lo sviluppo del nostro aeroporto nè, credo, ci aiuterà a sviluppare in termini numerici lo scalo di Birgi ma queste somme sono a destinazione vincolata: bere o affogare". In occasione dell’incontro, fa sapere Tranchida, si è discusso anche di un collegamento via autostrada tra Birgi e l'aeroporto di Palermo: "in tale direzione sarà proposto al Distretto Turistico di avviare un monitoraggio per capire se ci sono operatori che intendano investire in tale direzione".

