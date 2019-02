Due ladri derubano una casa a Menfi e vengono arrestati a Castellammare

Derubano una casa a Menfi ma vengono fermati dai carabinieri al loro rientro a Castellammare del Golfo. I militari durante un posto di blocco hanno fermato un'Audi A4 carica di refurtiva del valore di 15 mila euro. I due sono stati arrestati con l’accusa di furto in abitazione aggravato e continuato in concorso.

Si tratta di Angels Florin Chetran, nato in Romania, di 45 anni e Mohamed Sabeur Touati, nato in Tunisia, di 42 anni entrambi regolari in Italia, disoccupati e con precedenti di polizia. Soltanto Touati è stato denunciato per ricettazione.

I carabinieri della compagnia di Alcamo da tempo stavano tenendo sotto osservazione i due perché erano sospettati per diversi furti avvenuti in abitazioni di villeggiatura nelle zone di Fraginesi, San Vito Lo Capo, Alcamo Marina e altri comuni limitrofi.

Durante un servizio di osservazione i carabinieri hanno visto i due a bordo di una Audi A4, che si sono diretti verso Menfi e che erano rimasti in una isolata zona di campagna dove sono stati per più di tre ore. Così al loro rientro è stato posizionato un posto di blocco all’uscita autostradale intorno alle 5.

Dentro l'auto sono stati trovati orologi e gioielli in oro, canne da pesca, trapani ed attrezzi da lavoro ma anche bombole del gas, abbigliamento vario, motori da autoclave, stoviglie, cosmetici e persino dei peluche. Dopo la perquisizione del veicolo, si è proceduto al controllo delle abitazioni dei due ed ha consentito di trovare nella casa di Touati altro materiale di dubbia provenienza che è stato posto sotto sequestro.

I carabinieri stanno adesso svolgendo ulteriori accertamenti finalizzati ad accertare se gli arrestati siano autori di altri furti nelle zone di Alcamo, Fraginesi e San Vito Lo Capo.

© Riproduzione riservata