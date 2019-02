Donna scomparsa a Salemi, accertamenti tecnici su due telefoni

Sono passati 20 giorni dalla scomparsa a Salemi di Angela Stefani. La procura di Marsala ha disposto nuovi accertamenti, sotto i riflettori due telefoni che potrebbero portare nuovi indizi sulla quarantottenne originaria di Bologna.

Il pm, così come riporta Francesca Capizzi in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha disposto l'incidente probatorio e per effettuare tutti gli accertamenti tecnici è necessario l'intervento di uno specialista, per cui lo stesso magistrato incaricherà un perito.

Al momento, ad essere indagato per omicidio ed occultamento di cadavere è l'attuale compagno, Vincenzo Caradonna.

