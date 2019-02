Una scuola di Trapani designata "assessore": si occuperà dei servizi informatici

Certo, non si può dire che Giacomo Tranchida non abbia fantasia. Mai si era realizzato di poter nominare "assessore" un'intera scuola. Questo è accaduto ieri mattina durante la conferenza dedicata all'attività «Zero Robotics» all'Istituto Tecnico Industriale Leonardo Da Vinci.

Sebbene, formalmente, non potrà essere il quinto assessore e quindi non si completerà la squadra assessoriale, con una convenzione ad hoc l'istituto Leonardo Da Vinci avrà la delega alla Smart City.

In pratica tutta la struttura studentesca si occuperà in urbanistica e architettura dell'insieme di strategie di pianificazione tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.

