Mazara, una ragazza precipita dal terrazzo: è in prognosi riservata

È ancora in prognosi riservata presso la rianimazione dell'ospedale Civico di Palermo, la ragazza di Marsala, precipitata venerdì sera intorno alle 21, da un terrazzo di una palazzina di tre piani di Mazara del Vallo di via Ferdinando Pompeano, ospite di amici. Si tratta di G.M. di 26 anni.

Sulla vicenda indaga la polizia del locale commissariato di Mazara del Vallo che ha già avviato le indagini del caso. Da venerdì sera gli investigatori stanno ascoltando le persone presenti all'interno dell'appartamento per far luce sulla vicenda che sembra avere contorni misteriosi. La polizia non escluderebbe altre piste oltre l'incidente che possano portare alla verità.

Secondo quanto appreso, la giovane era andata a trovare degli amici a Mazara del Vallo. Per cause ancora in corso di accertamento la ventiseienne è precipitata dal terrazzo del terzo piano.

