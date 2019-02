Cumuli di rifiuti a Marsala, discarica abusiva a Canale

Non sono pochi i marsalesi che ancora non si rassegnano a fare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti. Sia con il vecchio sistema, che con il nuovo. E molti di loro trovano più comodo gettare l'immondizia (di ogni genere) laddove vedono uno spazio libero.

Non sempre lontano da occhi indiscreti. Non sempre, quindi, in aperta campagna, dove a notarli potrebbe essere soltanto qualche contadino al lavoro nei campi o qualche pastore che accompagna le pecore. Una vera maxi-discarica è in contrada Canale.

Sul margine della strada sul costone lato destro del fiume Sossio. Ma per chi non vuole andare troppo lontano, ci sono le più immediate periferie della città.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE