Calatafimi, un docente in corsa per la poltrona di sindaco

A Calatafimi Segesta il 28 aprile sarà scontro a tre. Per la poltrona di sindaco infatti sono tre i candidati che si presenteranno. Per le amministrative 2019 a Calatafimi Segesta si vota per l’elezione di sindaco e per il consiglio comunale.

Dopo l’ufficializzazione di Nicolò Cristaldi e del professore Antonino Accardo arriva il nome del terzo candidato. È Salvatore Gucciardo 67 anni, docente, ex Ds e poi Pd, ma oggi in corsa con una lista civica. Gucciardo che insegna ad Alcamo, pur con notevole esperienza politica, non ha mai ricoperto alcun incarico in seno al palazzo comunale di città. Al suo fianco il Movimento civico «IdeeeAzioni, cittadini in Movimento».

L’ufficializzazione della sua candidatura avverrà venerdì alle 20, presso il Bar Gioia. Il professore Salvatore Gucciardo è presidente del circolo «XV Maggio».

