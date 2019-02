Il Trapani espugna il Manlio Scopigno e supera 2-0 il Rieti: in gol Ferretti ed Evacuo

Il Trapani con una condotta di gara paziente mette in mostra le proprie qualità e si impone con il classico punteggio accorciando le distanze dalla capolista Juve Stabia a quattro lunghezze. Dopo un primo tempo di studio, la compagine di Italiano affonda due colpi mortali per i padroni di casa e mette in risalto una netta superiorità.

Per la cronaca, Trapani in completa tenuta bianca al Manlio Scopigno, contro la formazione allenata dall’ex effervescente Eziolino Capuano che ha tra i pali un altro ex granata, il portiere Richard Marcone, mai apprezzato dalla piazza trapanese. Nella formazione guidata da Italiano mancano diversi giocatori, tra i quali da citare le punte Fedato e Nzola.

Al 6’ è il Trapani ad aprire le danze con un calcio di punizione sotto la traversa di Corapi che Marcone tocca in angolo. Dieci minuti dopo, è Aloi a mandare una rasoiata in porta con palla che si perde di poco a lato. Al 18’ il Rieti si salva su cross di Corapi con palla che balla davanti alla linea di porta e salvataggio finale di Brumat, quando i granata sembrano pronti ad esultare. Il Trapani comincia a soffrire la marcatura a uomo su Taugourdeau per la quale la manovra ne risente. Al 26’ Corapi tenta la via del gol con una battuta dal limite: è pronto Marcone a respingere in tuffo. Il Rieti opera un pressing a tutto campo e i trapanesi a volte si innervosiscono. L’impostazione del gioco dei granata è anche frenata dalle pessime condizioni del terreno di gara. Al 37’ Ferretti tenta la via del gol con una bordata di contro balzo che però va sopra la traversa.

La formazione di Capuano non riesce ad impensierire i granata. Pensa solo a contenere la seconda in classifica. Allo scadere, stranamente, è Cernigoi a insidiare di testa la retroguardia ospite. Nella ripresa la musica sembra non cambiare. E’ Aloi a dare la carica al Trapani al 56’ con un colpo di testa su cross di Costa Ferreira dalla destra. E’ il preludio al gol che giunge al 58’: Tulli serve magistralmente Ferretti in area che evita un difensore e mette di piatto alle spalle di Marcone. Grande festa fra i granata.

E’ il quarto gol in campionato del numero sette trapanese. Al 63’ conclusione in spaccata di Evacuo, la palla s’innalza e Ferretti manda in sforbiciata sull’esterno della rete . Al 66’ Evacuo viene spostato vistosamente in area e l’arbitro fischia il penalty per i granata. Della battuta s’incarica lo stesso Evacuo che batte Marcone nel migliore dei modi con palla a destra e portiere a sinistra. Italiano chiama il pressing alto. All’ 80’ incursione del Rieti sulla quale salva ottimamente Pagliarulo. I padroni di casa cercano il gol ma il Trapani ha la partita in pugno. Ad un minuto dalla fine Tulli, da distanza ravvicinata, spara dal basso verso l’alto.

Poi si vede il Rieti con una conclusione a lato di Garofalo. Passano i quattro minuti di recupero senza sussulti ed è trionfo granata.

© Riproduzione riservata