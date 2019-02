Rogo distrugge un deposito di cassette nella zona industriale di Trapani

Un incendio sulle cui cause si sta indagando, è scoppiato ieri attorno alle 14 nella zona industriale di Trapani. A prendere fuoco un numero imprecisato di cassette da frutta in legno e plastica che si trovavano accatastate all’interno di un deposito, delimitato da un muretto, situato alle spalle di Palazzo America e dell’azienda edile “Macetra”.

Il deposito si trova in un terreno libero e incolto che da tempo viene utilizzato da qualcuno per ammassare materiale di ogni genere, ma soprattutto cassette per la frutta, in legno e plastica che vengono raccolte in città.

Tutto sarebbe accaduto attorno alle 14, improvvisamente dalla zona industriale una colonna di fuoco si è levata alta in cielo, accompagnata da un densa colonna di fumo nero e acre, visibile da quasi tutta la città, che ha portato con se anche un forte odore di bruciato sprigionato dal materiale in fiamme.

