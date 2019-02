Sorpresi a rubare gli infissi in un hotel, arrestati due giovani a Trapani

Armati di cacciavite sono stati sorpresi a rubare infissi e porte nell'hotel Ermione a Trapani. I carabinieri della sezione radiomobile di Trapani hanno arrestato per furto aggravato Paolo Galazzo, di 27 anni, e Giuseppe De Gregorio Giuseppe, di 22 anni, entrambi di Erice.

I fatti risalgono a venerdì pomeriggio, quando una telefonata alla centrale operativa segnalava la presenza di una motoape verde che si aggirava nei pressi dell'albergo, dove negli ultimi giorni si erano registrati diversi furti di materiale vario. A rendere più semplice il reato, l'assenza di vigilanza e dell'impianto di videosorveglianza, fuori uso da tempo.

I militari hanno così effettuato un sopralluogo, durante il quale è stato avvistato un giovane, Giuseppe De Gregorio, davanti alla vetrata della hall dell'albergo, il quale con un grosso cacciavite stava forzando i telai delle porte in alluminio, dopo averli scardinati e smontati. Alle sue spalle un secondo giovane che lo aiutava.

Alla vista dei carabinieri i due tentano una fuga verso l'interno della struttura, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. Dopo averli fermati, i militari hanno trovato anche la motoape verde, senza targa, segnalata nella telefonata. Il mezzo era ben nascosto tra la vegetazione nel retro dell’albergo tra la vegetazione. fuori dall'hotel vi erano già accatastati tutti gli infissi pronti per essere caricati e portati via nonché gli strumenti da lavoro utilizzati per il furto. Tra la refurtiva (13 parti di telaio in alluminio e ferro con lunghezze variabili da 1,5 a 2,5 metri) è stata sequestrata.

De Gregorio e Galazzo sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di giudizio direttissimo.

© Riproduzione riservata