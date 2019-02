Raccolta differenziata dei rifiuti al via in tutta la città di Trapani

In tutta la città di Trapani, da domani, ci sarà la raccolta differenziata. Dopo la fase 1, scatta ufficialmente la seconda fase per le utenze domestiche di zona Dante Alighieri, Fardella Virgilio, Sant’Alberto Fontanelle Sud, Villa Rosina, Xitta, Fulgatore, Mokarta e Ummari.

La raccolta rifiuti, così come riporta Francesco Tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, dovrà essere effettuata utilizzando 5 contenitori: quello per la carta, per gli imballaggi plastica, per il vetro e metalli, per l'umido e, infine, il secco non riciclabile.

