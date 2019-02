Erice, animi incandescenti: Lega e Fratelli d’Italia all’attacco

"Basta con la vecchia politica" dice Bartolo Giglio, per la Lega Salvini Trapani, e Maurizio Miceli, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia aggiunge che "i giudizi devono essere di competenza della magistratura" e quindi "basta ai processi sommari in pubblica piazza".

Sono ulteriori commenti alla conferenza stampa in cui il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha indicato in se stesso l’obiettivo di un complotto che ruoterebbe attorno alle vicende che hanno portato agli arresti domiciliari l’ex vice sindaco di Erice Angelo Catalano che era stato anche suo assessore all’epoca in cui era stato sindaco di Erice.

Una conferenza che ha già suscitato un vespaio di reazioni politiche e non, come l’annuncio di querela.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE