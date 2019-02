Alcamo, fugge con l'Ape car e procura un incidente: arrestato per spaccio di droga

Vede i carabinieri, scappa con la sua Ape Car che si ribalta e viene arrestato per possesso di droga. Protagonista un alcamese di trentanove anni, Andrea Cataldo, disoccupato, con precedenti di polizia per reati in materia di droga.

Lo scorso 15 febbraio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo, durante un servizio di controllo del territorio, in via Commendatore Nino Navarra hanno intimato l’alt al conducente di un’Ape Car che, alla vista delle Forze dell’Ordine, non si fermava ed è fuggita.

In prossimità della via Leone XIII però, probabilmente a causa della forte velocità, il conducente dell’Ape Car ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato andando a sbattere contro un’autovettura parcheggiata a bordo della strada.

I carabinieri hanno prestato i soccorsi e, cercando di raddrizzare il mezzo ribaltatosi, hanno notato fuoriuscire dall’abitacolo un involucro che il fuggitivo tentava immediatamente di allontanare calciandolo sotto l’altra vettura coinvolta nell’incidente.

Controllando l’involucro, i Carabinieri hanno scoperto che lo stesso conteneva più di 200 grammi di marijuana.

Cataldo, con un’ambulanza del 118, è stato portato all'Ospedale S. Vito e Santo Spirito di Alcamo ed è stato piantonato.

Perquisendo l’abitazione dello spacciatore, i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.

Cataldo, una vota dimesso dal nosocomio alcamese con tre giorni di prognosi, è stato accompagnato presso la Compagnia Carabinieri di Alcamo e, successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Trapani in attesa dell’udienza di convalida.

