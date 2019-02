Museo del vino, Marsala in corsa per ottenere i fondi

Si stringono i tempi per dare vita a Marsala ad una delle più sentite opere che esalti la tradizione del vino e delle sue aziende: il «Museo del Vino», destinato a sorgere nei locali di Palazzo Fici dove si trova l’enoteca comunale.

L’idea, illustrata al Vinitaly 2017 dal sindaco Alberto Di Girolamo, seguita dalla definizione del progetto e la successiva richiesta di finanziamento presentata a febbraio dello scorso anno, è oggi seguita dalla notizia, estremamente positiva, che proprio il progetto del Comune di Marsala ha superato il primo esame ed è già trasmesso alla speciale Commissione per la valutazione sul finanziamento.

«Come amministrazione cominciamo a vedere in concreto i primi risultati del lavoro fin quei svolto – dice il sindaco Alberto Di Girolamo – che ci fanno ben sperare per il futuro. Abbiamo appena saputo che un altro nostro importante progetto sul quale puntiamo per la piena valorizzazione di Palazzo Fici e cioè quello della realizzazione del «Museo del Vino» che è stato già giudicato positivamente e ammesso all’esame propedeutico al finanziamento. Se tutto procederà come ci auguriamo presto Marsala potrà avere anche questo nuovo polo culturale, legato alla principale fonte economica del territorio che abbia il sostegno della Regione, della città e delle aziende vinicole in particolare».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

