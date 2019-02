Un trentottenne di Marsala perde la vita in un incidente stradale in Thailandia

Un uomo di Marsala, Bartolomeo Roberto Sciacca, di 38 anni, ha perso la vita, in Thailandia, in un incidente stradale, in moto, lo scorso 4 febbraio.

Ieri si sono svolti i funerali nella chiesa di contrada Strasatti e il trasporto del feretro al cimitero della vicina Petrosino.

Sciacca, così come riporta Antonio Pizzo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, era andato in Thailandia per una lunga vacanza. Era arrivato e l’8 gennaio scorso e il 28 gennaio, sempre in Thailandia, era stato ricoverato in ospedale per un'infezione allo stomaco.

