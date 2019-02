Chiusura del punto nascita della clinica Sant'Anna ad Erice, raccolte settemila firme

No alla chiusura del punto nascita della clinica Sant’Anna di Trapani. È quanto chiedono settemila cittadini che hanno presentato le firme per sensibilizzare la Regione a mantenerlo in vita.

La petizione, così come riporta Antonio Trama in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stata promossa dalle mamme dell’intera provincia e dai dipendenti del punto nascita.

La struttura che sorge nel territorio di Erice è il secondo punto nascita della provincia con il maggior numero di parti, ma la chiusura del centro è prevista dal primo marzo.

