Ricorso contro il Comune di Custonaci, "Dipendenti e precari hanno uguali diritti"

La Cisl Funzione Pubblica Palermo-Trapani ha vinto, davanti alla sezione Lavoro del Tribunale di Trapani, il ricorso presentato contro il Comune di Custonaci.

Una vittoria che per Marco Corrao, segretario generale aggiunto, riconosce "equità di diritti per i lavoratori".

Al centro della vicenda, così come riporta Giacomo Di Girolamo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, c’era l’applicazione del contratto integrativo decentrato dell’Ente, stipulato nel 2013. Per il sindacato avrebbe dovuto riguardare tutti i dipendenti.

