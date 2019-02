Disabili, al via le domande per i contributi a Trapani

Pubblicato l'avviso per le persone in condizione di disabilità grave. L'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre l'1 marzo 2019 al protocollo dell'Ufficio Servizi sociali del Comune di residenza della persona interessata.

L'assessorato regionale della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, infatti, ha provveduto ad assegnare al Distretto socio sanitario 50, il cui Comune capofila è quello di Trapani, le risorse economiche, a valere sul "Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza" destinate ai disabili gravi non autosufficienti.

L'avviso pubblico è pubblicato oltre che sul sito web del Comune di Trapani anche sui siti di tutti i comuni facenti parte del Distretto 50.

