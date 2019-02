Riprendono i voli serali della DAT su Pantelleria, ripristinate le luci della pista

Riprendono da oggi i voli serali della DAT (Danish Air Transport) sull'aeroporto di Pantelleria. Sono state ripristinate le luci della pista che erano andate in tilt a causa non solo della vetustà dei fili, ma anche a causa dei topi e delle forti ed abbondanti piogge cadute in autunno e in inverso sul'isola.

Da una decina di giorni i voli gravati da oneri sociali svolti dalla compagnia danese, erano stati riprogrammati per consentire gli atterraggi prima che facesse buio. Ora è ritornato tutto normale con l’arrivo e la ripartenza del volo da Trapani.

Durante questi giorni i passeggeri del volo pomeridiano da e per Palermo dovevano atterrare anche a Trapani.

