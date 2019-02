Comunali, Enzo Alfano è il candidato sindaco a Castelvetrano per il M5S

Il funzionario di banca Enzo Alfano è il candidato sindaco a Castelvetrano per il Movimento Cinque Stelle alle amministrative che si dovrebbero tenere la prossima primavera nel Comune sciolto per mafia nel giugno 2017. Quella di Alfano è la prima candidatura dopo che il ministero dell’Interno lo scorso settembre ha prolungato il

commissariamento, che si sarebbe dovuto concludere a dicembre 2018, per «completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale».

Sessantadue anni, sposato, quattro figli, Alfano l’ha spuntata su Salvatore Ficili: entrambi lo scorso novembre erano stati presentati dal meetup Castelvetrano-Selinunte come possibili candidati. «I problemi della città sono molteplici e non è escluso che prima dell’insediamento della nuova amministrazione venga dichiarato il dissesto finanziario dell’ente. Il nostro programma - dice Alfano - si articolerà su due direttrici: un patto con i cittadini tramite le associazioni culturali e l’istituzione di un ufficio Europa per agevolare l'accesso ai fondi comunitari».

