Alcamo, partono le trivelle nel tratto di strada dissestato dalla frana

Sono state avviate ieri mattina ad Alcamo le trivellazioni nel tratto franato di via Per Camporeale. Il Comune di Alcamo ha infatti affidato tale compito all’impresa palermitana Si.Ar. Trivell.ni di Simonetti, al fine di supportare le indagini geologiche a cura di Antonio Bambina.

Tali operazioni di studio dei terreni stanno riguardando non soltanto il tratto di via Per Camporeale tuttora interdetto al transito e dove rimangono evacuate cinque abitazioni a causa della frana, ma anche il tratto comunale dell’ex strada statale 119 dissestato.

«Le trivellazioni in corso – spiega il sindaco Domenico Surdi – servono per andare a capire qual è la profondità della frana e stabilirne, quindi, il tipo di gravità. Domani (oggi per chi legge ndr) insieme al geologo e ai nostri tecnici valuteremo, caso per caso, se ci sono le condizioni per fare rientrare, almeno in parte, alcuni abitanti nelle case evacuate da sabato scorso».

