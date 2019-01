A Calatafimi non c'è il pediatra e l'Asp avvia le verifiche

"Stiamo effettuando un esame approfondito del fabbisogno sanitario nella zona, non appena avremo i risultati chiederemo all’assessore regionale alla sanità di riaprire lo scorrimento delle graduatorie per Pediatra. Certo ci vuole tempo, in ogni caso non ci siamo dimenticati che a Calatafimi Segesta è venuto a mancare il Pediatra di riferimento della città e che per i piccoli pazienti è una necessità la sua presenza giornaliera. Faremo in modo di sopperire così come prevede la legge".

A parlare è il commissario straordinario dell’azienda sanitaria di Trapani, Fabio Damiano, venuto a conoscenza della petizione indetta dalle famiglie di Calatafimi Segesta che si sono ritrovati senza un pediatra di riferimento.

