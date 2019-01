Non ci sono i soldi, il "Festival del Folklore" di Vita non si farà

«Con grande rammarico dobbiamo comunicare che nel 2019 non ci sarà il Festival internazionale del Folklore “Città di Vita”». L'annuncio arriva da parte del gruppo folkloristico Sicilia Bedda, che ha organizzato le ventitrè edizioni della kermesse grazie a cui ogni mese di agosto, dal 1996, il piccolo centro belicino è stato capitale delle tradizioni siciliane, facendo allo stesso tempo conoscere gli usi dei Peasi del mondo ospitati nel corso di questi anni.

E le ragioni, di quello che ci si augura sia soltanto un momentaneo arrivederci, sono ben spiegate nel post pubblicato ultimamente sulla pagina facebook del gruppo: «La nostra associazione purtroppo non può continuare a farsi carico economicamente di una manifestazione che vede la partecipazione di gruppi internazionali a cui deve dare completa ospitalità per una settimana - dicono da Sicilia Bedda - L'associazione e quindi il gruppo si è dovuto fare pieno carico nelle ultime due edizioni in quanto, una volta invitati i gruppi non è possibile tornare indietro e bisogna in tutti i casi mantenere gli impegni.

