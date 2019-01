Alcamo, cinque case evacuate a causa di una frana

Sono cinque le case evacuate a causa del tratto franato di via Per Camporeale, nell’immediata periferia sud-est di Alcamo.

Nella notte tra sabato e ieri il Comune ha ordinato di sgomberare un'ultima abitazione. Disagi, così come riporta Massimo Provenza in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, per cinque nuclei familiari, che dovranno trovare ospitalità presso amici e parenti.

I disagi non riguardano soltanto questi 5 nuclei familiari ma di molti cittadini che abitano nella zona a causa dell’interruzione sia della viabilità che della fornitura del gas.

