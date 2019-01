Misteri di Trapani, il vescovo: "Basta sfilate di incappucciati"

No a sfilate degli incappucciati per la processione dei Misteri del Venerdì Santo che si svolge ogni anno a Trapani. Il divieto arriva dal vescovo Pietro Maria Fragnelli e il motivo della decisione è vietare fraintendimenti e confusioni con gli inchini reverenziali.

"Alla luce del costruttivo dialogo intrapreso e delle richieste fatte dall’Unione Maestranze - sono le parole del vescovo Pietro Maria Fragnelli- non si ritiene opportuno reinserire gli Incappucciati. Si evitino le girate per non creare fraintendimenti di tipo economico, oltre che esser confusi con gli inchini reverenziali e si valorizzino le “annacate” delle vare, le marce delle bande e i canti dialettali".

L'articolo nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE