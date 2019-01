Campobello, aggiudicati lavori per bonificare la discarica

La vecchia discarica comunale, adiacente il sito comprensoriale di Campana Misiddi a Campobello di Mazara, sarà bonificata e messa in sicurezza. Il Comune – tramite la Centrale unica di committenza - ha aggiudicato i lavori che consentiranno, per la prima volta, di fare opere di risanamento.

I lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria dalla Commissione di gara (costituita dal dirigente comunale dei lavori Pubblici l’architetto Maurizio Falzone e da due esperti esterni sorteggiati dall'UREGA di Trapani), al costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese “Gestam srl” (capogruppo) e “Puma srl” (mandante), che ha offerto un ribasso del 2,069 per cento sull’importo a base d’asta di 602.816 euro oltre Iva e oltre i costi della sicurezza pari a 21.127 euro.

L’aggiudicazione dei lavori è avvenuta a completamento di un lungo e complesso iter avviato dal Comune di Campobello nel 2007 su indicazione della Regione che aveva prescritto l’esecuzione dell’intervento nell’autorizzazione unica ambientale (AIA) rilasciata per l’attivazione della seconda vasca del sito della discarica comprensoriale.

