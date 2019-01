Abusivismo, al via demolizione di una casa abusiva nella riserva Saline di Trapani

È stata demolita una casa abusiva in contrada Nubia a Paceco. La costruzione era già stata sequestrata lo scorso aprile. I carabinieri del nucleo cites di Trapani, in ottemperanza al decreto di restituzione temporanea di case sequestrate, dalla procura della Repubblica del tribunale di Trapani con riferimento alla determinazione di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi dei lavori abusivi.

La casa si trovava nella zona B della riserva orientata Saline di Trapani e Paceco, area naturale protetta e soggetta a ex legge a vincolo paesaggistico, costruita in aderenza alla parete sud-ovest della preesistente costruzione principale adibita ad abitazione in ordine al reato di lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione.

L'ultima demolizione in provincia di Trapani risale all'inizio di dicembre, quanto è stata abbattuta la casa di Biagio Sciacchitano, leader dell’associazione “Triscina sabbia d’oro”. L'immobile era comprensivo di due piani.

