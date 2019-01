Trapani, chiude l'Ipab "Serraino Vulpitta": 11 rischiano il posto

L'Ipab di Trapani "Serraino Vulpitta" si avvia alla chiusura su disposizione del commissario straordinario Marco Fiorella e per gli 11 dipendenti si prospettano settimane di passione. Per tentare di salvare il posto e per reclamare le nove mensilità ancora non saldate, i sindacati Cgil, Fials e Soggetto Giuridico hanno chiesto al prefetto l'istituzione di un tavolo tecnico.

I tre segretari delle sigle sindacali Filippo Cutrona, Nicolò Miceli ed Enzo Catalano auspicano "un confronto che possa trovare soluzioni e scongiurare la chiusura definitiva di una struttura storica che ha avuto un importante funzione sociale".

© Riproduzione riservata

