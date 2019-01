Castelvetrano, il parroco chiude il servizio Caritas dopo l'ennesimo furto in chiesa

Servizio Caritas chiuso per protesta nella parrocchia di santa Lucia, a Castelvetrano, dopo l'ennesimo furto durante il quale è stata portata via l'attrezzatura montata per migliorare l'acustica della chiesa.

"Eravamo impegnati nella catechesi per i cresimandi - racconta il parroco don Baldassare Meli in un video pubblicato sulla pagina Facebook della chiesa - quando qualcuno si è portato via il materiale. Sarebbe bello se chi ha compiuto questo gesto riportasse qui quello che si è portato via".

La parrocchia di Santa Lucia e il suo parroco, don Meli, sono un punto di riferimento per tante famiglie del quartiere Belvedere che fruiscono della Caritas per ricevere vestiario e prodotti alimentari. "Ho qualche sospetto su chi possa essere l'autore del furto - prosegue don Meli - ma è strano che vengano a prelevare qui da dove tante volte ricevono. Se la persona che ha fatto questo gesto restituirà tutto sospenderò la protesta della Caritas chiusa. Subire questi furti amareggia parecchio".

© Riproduzione riservata