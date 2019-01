Marsala, il metano arriva nelle case della periferia

Dopo 20 anni di attese e tante richieste non esaudite torna finalmente ad ampliarsi la rete metanifera a Marsala. La Italgas Reti, l’Azienda che cura la distribuzione del gas in Italia, ha infatti deciso di investire circa 500 mila euro a Marsala per estendere nelle aree periferiche ed extra urbane il gas metano, oltre che in quelle poche aree urbane (e sono davvero poche) che in atto non fruiscono del gas metano.

La decisione è stata presa dall’azienda dopo la richiesta avanzata nello scorso mese di agosto dal sindaco Di Girolamo alla Italgas Reti e l’incontro fra il sindaco Di Girolamo e il responsabile «Investimenti per la Sicilia» dei progetti di rete, ingegnere Giuseppe Abate, presenti anche gli assessori Salvatore Accardi ed Andrea Baiata, nonché il dirigente del settore Servizi Pubblici, ingegnere Francesco Patti.

