Tre arresti tra Castelvetrano e Partanna, denunciata una donna

Evade i domiciliari e fa uno scippo a Castelvetrano. I carabinieri hanno arrestato Aldo Favara, di 60 anni, che deve espiare la pena detentiva residua di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, in esecuzione all’ordine di carcerazione dal tribunale di Marsala. L'uomo è stato portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.

È stato arrestato anche Alessio Noto, di 20 anni che il 20 novembre 2016 in via Perosi ha scippato la borsa a un’anziana donna del posto, ferendola. Noto è stato arrestato per espiare la pena detentiva residua di tre anni e sei mesi di reclusione ed è stato portato in carcere a Trapani.

A Partanna i militari hanno arrestato Salvatore Ingoglia, di 21 anni, già sottoposto all’espiazione di pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, ha violato più volte le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, che ha emesso nei suoi confronti il provvedimento che disponeva la sospensione della citata misura alternativa. L’arrestato è stato portato nell’istituto di pena Malaspina di Palermo.

I militari hanno segnalato alla prefettura di Trapani una ventiseienne, riscontrata assuntrice di sostanze stupefacenti: aveva addosso 1,5 grammi di hashish, suddivisa in tre dosi.

