Sorpresi a cacciare con fucili senza autorizzazioni, tre denunciati a Pantelleria

Sono stati sorpresi e denunciati perché cacciavano a Pantelleria con tre fucili non autorizzati e senza porto d'armi. I carabinieri forestali, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione reati in materia ambientale, hanno sorpreso tre uomini mentre cacciavano.

I tre sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Si tratta di R.F., di 20 anni, R.G., di 44 anni, per il reato di esercizio di attività venatoria con mezzi non consentiti come un fucile sprovvisto di riduttore del serbatoio con all’interno più cartucce delle tre consentite dalla legge, C.S., di 65 anni di Pantelleria, che è stato sorpreso a cacciare senza la licenza al porto di armi, usando l'arma di R.G.

I militari operanti hanno sequestrati i tre fucili utilizzati dai fermati per la battuta di caccia domenicale.

