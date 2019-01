Scoperta discarica a Paceco con chili di formaggio: intasato l'alveo del corso d'acqua

Mille chilogrammi di prodotti caseari sono stati rinvenuti nel corso di un controllo del territorio da parte della polizia ambientale (NOPA) della guardia costiera di Trapani impegnati nel contrasto alle attività illecite connesse allo smaltimento di rifiuti.

I prodotti sono stati rinvenuti in una discarica abusiva a cielo aperto in territorio di Paceco, la scorsa settimana. In particolare la polizia ambientale della guardia costiera ha rinvenuto forme di formaggio di varie pezzature che sono andate ad intasare l’alveo del corso d’acqua che corre parallelamente all’argine sinistro del torrente Baita, ostacolandone di fatto il normale deflusso.

Questo avrebbe potuto provocare potenziali esondazioni dovute alle precipitazioni stagionali che associate allo sbarramento fluviale potrebbero causare allagamenti dei terreni adiacenti e smottamenti con pregiudizio per la pubblica incolumità.

