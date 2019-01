Trapani, via i cassonetti tornano i cumuli di rifiuti: il Comune annuncia tolleranza zero

Nuovi piccoli cumuli compaiono in giro per le vie del centro di Trapani. Dopo l'eliminazione dei cassonetti, tornano i cumuli di spazzatura nel centro storico e nelle frazioni dove è partita la raccolta differenziata dalla Energetikambiente.

L’assessore all’ecologia Ninni Romano ha fatto sapere, così come riporta Francesco Tarantino sul Giornale dei Sicilia in edicola, di essere "già a conoscenza del problema ed interverremo il prima possibile con l’istallazione di una telecamera “E-Killer” mimetica che permetta di beccare questi incivili. Infatti, è chiaro che sono piccole aziende che fanno lavoretti, spesso non autorizzati, a buttare materiale di risulta".

Dal Comune, dunque, tolleranza zero per chi abbandona rifiuti speciali o ingombranti.

