Marsala, poche iscrizioni e l’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II viene "smembrato"

Il maltempo non ha scoraggiato, ieri, quanti (in prima linea, ) si sono opposti, pare adesso con successo, alle ipotesi di Nonostante

La pioggia e il vento, così come riporta Antonio Pizzo sul Giornale di Sicilia in edicola, non hanno scoraggiato genitori, alunni e sindacalisti che hanno protestato ieri contro lo "smembramento" dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II.

Rassegnati all’accorpamento con un’altra scuola a causa del calo di iscrizioni, è stata contestata la proposta del Comune di dividere i vari plessi, distribuiti in varie contrade del versante nord marsalese.

