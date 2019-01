Buseto Palizzolo, netturbino schiacciato dal suo camion: salvato da un'anziana

Brutta avventura per un operatore ecologico della società Agesp di Buseto Palizzolo. L'uomo ha parcheggiato il camion per la raccolta rifiuti in leggera discesa ed avendo dimenticato di inserire il freno a mano, una volta sceso per raccogliere alcuni sacchetti di immondizia di fronte alle abitazioni, ha notato il proprio veicolo iniziare a muoversi e prendere velocità lungo la discesa.

L’operaio ha iniziato a rincorrere il veicolo nella speranza di limitare i danni cercando di fermare la corsa del mezzo, mettendosi davanti e rimanendo così travolto anche lui dalla velocità del mezzo, che ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il muro perimetrale dell’abitazione di una donna anziana. Una pattuglia di militari che stava passando in via Belice è stata allertata dalle grida della signora C.C., di 81 anni, che ha segnalato l'accaduto.

I militari hanno dunque raggiunto l’uomo, che era rimasto letteralmente intrappolato tra le lamiere del camioncino e stava gridando e perdendo lentamente le proprie forze. I carabinieri lo hanno liberato, spingendo il veicolo e mettendo l’uomo a terra in posizione di sicurezza, per poi allertare i sanitari del 118.

I sanitari del 118 hanno portato l'uomo in ospedale a Trapani dimettendolo solo in tarda serata con una prognosi di 5 giorni riscontrando solo un trauma da schiacciamento addominale e varie contusioni.

