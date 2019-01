Piccola rivoluzione a Trapani, arrivano le strisce blu in via Palermo

Piccole rivoluzioni annunciate sono ora state messe in atto. Da domani sarà attivata l'area di sosta a pagamento lungo la via Palermo ambo i lati a tariffazione gialla, dalle 8 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20 escluso i giorni festivi e domenicali.

Una piccola rivoluzione perché per la prima volta le strisce blu approdano in via Palermo. Sono stati gli stessi commercianti ed esercenti, attraverso una petizione, a richiedere questa introduzione al sindaco Tranchida.

La via è spesso ingestibile: i parcheggi in doppia fila si sprecavano e la mobilità spesso risulta ridotta. Ora anche i commercianti non ne possono più ed hanno chiesto questo intervento all’amministrazione. La tariffa sarà gialla quindi 50 centesimi l’ora.

