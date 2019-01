Castellammare, si ripulisce la città: al via il restyling di Villa Regina Margherita

Al via il restyling della villa «Regina Margherita» nel cuore del centro storico di Castellammare del Golfo. Un pò come avviene da tempo con l'operazione «Spiagge pulite», anche in questo caso il Comune ha deciso di fare ricorso a castellammaresi con disagio economico per affidare lavori di pubblica utilità.

Non sarà solo la villa «Margherita» oggetto di attenzioni: anche altre aree a verde pubbliche verranno sistemate così come diverse arterie cittadine che saranno ripulite dalle erbacce.

«Cittadini con disagio economico collaborano civicamente svolgendo attività lavorative e percependo un compenso - spiegano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore ai Servizi Sociali Enza Ligotti -. I lavoratori, che vengono impiegati per un massimo di 90 ore mensili, collaborano anche per la pulizia e manutenzione di aree da ripulire e zone verdi come la villa comunale «Regina Margherita» che comunque è giornalmente mantenuta in ordine da altri cittadini assunti dalla graduatoria legata a prestazioni di servizio civico, ma occorre maggiore manutenzione per la pulizia e cura dei vialetti della parte bassa e la potatura degli alberi».

