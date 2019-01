Accoglienza stranieri a Mazara, affido familiare per 12 minori

L'accoglienza di minori stranieri non accompagnati è una realtà. A Mazara l’iniziativa è già al secondo anno di attività e si cominciano a raccogliere i primi frutti.

L’iniziativa è realizzata attraverso il progetto Sprar Casa dei Ragazzi Fo. Co. (Formazione - Comunione) , che è a costo zero per il Comune di Mazara del Vallo in quanto finanziato dal Ministero dell’Interno e che è portata avanti con la cooperativa Fo.co e con l’Associazione «Casa della Comunità Speranza».

Viene data l’opportunità di potere vivere in contesti di affido familiare a 12 minori stranieri non accompagnati e di vivere, intanto, in una comunità-alloggio, in un contesto di serenità, dove vengono seguiti con corsi di alfabetizzazione di lingua italiana ed un supporto umano e di vita.

