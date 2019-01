Scoppia la fognatura in via Sieli a Trapani, strade interdette al traffico

Per l’ennesima volta una rottura paralizza la città. E nuovamente lo “spettacolo” è di quelli che colpisce con i liquami che hanno invaso la via Capitano Sieli, la via Libica e parte della via Virgilio.

In un primissimo momento giovedì notte è stata chiusa anche la stessa via sede del passaggio a livello, poi nella mattina di ieri il tratto di strada tra la via Marsala e la via Virgilio è stata riaperta.

È chiusa però la via Libica dall’incrocio con la via Virgilio fino all’incrocio con la dorsale Zir. Chi proviene da via Virgilio è costretto a girare in direzione via Marsala. Chi invece proviene dalla statale provinciale 21 non può continuare e deve obbligatoriamente deviare nella dorsale Zir. In pratica chi viene da Marsala dalla SP21 non può andare direttamente in direzione via Fardella.

