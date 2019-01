Giallo di Salemi, a casa della sposa mancata: "Mia sorella sta malissimo"

È fuggito lontano o è proprio di Francesco Ciravolo il corpo ritrovato nella macchina incendiata a Salemi? Intanto, prima di scoprire la verità, colei che avrebbe dovuto diventare sua moglie si trincera nel silenzio e nella disperazione.

"Vincenza sta malissimo, questa è una doppia tragedia - spiega la sorella Amelia- non meritavamo tutto questo. Mia sorella è solo una vittima. Non ho altro da aggiungere, siamo chiusi nel nostro dolore. Per favore lasciateci in pace, attendiamo gli sviluppi sulla vicenda e lasciamo che siano gli inquirenti a fare il loro lavoro".

