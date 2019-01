Alcamo, una grande famiglia contro la sclerosi: i 5 anni dell'associazione Sacro Cuore

Un giropizza, una torta e, soprattutto, tanta voglia di stare insieme in allegria per confrontarsi e aiutarsi a vicenda per affrontare con spirito positivo la malattia. E’ così che l’associazione di volontariato «Sacro Cuore – Sclerosi Multipla» di Alcamo, fondata e presieduta dal medico Luca Scalisi, ha festeggiato, mercoledì sera in un noto ristorante di Castellammare del Golfo, i suoi primi cinque anni di attività.

Un’associazione senza scopo di lucro e che raccoglie in sé, adesso, un’ottantina di persone tra associati e assistiti. Già nei giorni scorsi si era resa protagonista nell’ambito delle iniziative di solidarietà in favore dei più deboli al recente torneo internazionale di calcio giovanile «Costa Gaia».

E la celebrazione del suo quinto compleanno è stata occasione per tracciare un bilancio delle iniziative già concretizzate e per guardare al futuro.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE