Marsala, uomo scomparso da una casa di cura: avviate le ricerche

Da mercoledì mattina non si hanno più notizie, a Marsala, di un uomo di 48 anni, Angelo Gentile, originario di Santo Stefano di Quisquina, che al momento della scomparsa era ricoverato in un istituto di cura della periferia nord marsalese.

"L'uomo - si legge in una nota diffusa oggi dal Comune di Marsala - si sarebbe volontariamente allontanato dal luogo dove in atto veniva curato per una specifica patologia. Chi fosse in grado di fornire notizie e/o anche di intercettarlo deve immediatamente avvertire una fra le forze dell'ordine, e fra queste anche la polizia municipale, ai numeri 0923993100 - 0923723303".

Le ricerche vengono condotte soprattutto nella zona intorno alla clinica privata, sulle colline tra le contrade Dara e Santi Filippo e Giacomo.

