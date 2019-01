Spaccia la "migliore neve" di Trapani, arrestato 32enne

Un uomo è stato sorpreso in casa, a Trapani, con cocaina di prima qualità e hashishi. I carabinieri hanno scoperto Fabrizio Fedele, di 32 anni, mentre stava spacciando. Adesso è accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari hanno ricevuto alcune segnalazioni da parte dei cittadini residenti vicino l'abitazione di Fedele. I carabinieri hanno notato un inusuale andirivieni di giovani soprattutto in orario serale.

Così è scattata la perquisizione con il supporto del cane antidroga del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia. All’interno dell’abitazione sono stati trovati 55 grammi, in parte suddivisi in dosi, altri 150 grammi d’hashish, un bilancino di precisione e circa 500 euro in banconote di diverso taglio.

La cocaina è stata sottoposta a narcotest ed è risultata di primissima qualità. Tra i clienti era risaputo che Fedele spacciasse la miglior “neve” reperibile sulla piazza.

Fedele è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

