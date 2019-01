Caro affitti a Mazara, mozione per garantire a tutti l’istruzione

Una mozione che impegna il sindaco e l’amministrazione comunale di Mazara ad attivarsi per l’istituzione di appositi tavoli tecnici con la Regione e con il Libero consorzio comunale di Trapani per trovare una soluzione per gli istituti scolastici superiori gestiti dalla provincia per i quali paga affitti che non si può più permettere.

La mozione è stata presentata dal consigliere comunale del M5S, Nicolò La Grutta dopo le dichiarazione del commissario della provincia, Cerami, che non avrebbe più i soldi per pagare i contratti di affitto dei locali per le scuole provinciali risparmiando circa 1, 5 milioni di euro annui. A Mazara avrebbero problemi i licei Adria-Ballatore e Artistico, con oltre 500 studenti, che rischiano pure il trasferimento in altri comuni.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

